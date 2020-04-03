Главного маркетолога «Могилевлифтмаша» подозревают в халатности на 1,31 млн рублей. Долг уже вернули

Источник материала: Tut.by

Уголовное дело по подозрению в служебной халатности возбудил прокурор в отношении начальника отдела маркетинга ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения». За то, что тот не оценил благонадежность партнера — белорусско-российского совместного предприятия, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры. Но в итоге должник все-таки заплатил всю сумму — около 1,31 млн рублей.



Фото: mogilevnews.by

По соглашению Беларуси и Иркутской области, в 2018 году в российском городе Усолье-Сибирское создали совместное белорусско-российское предприятие по сборке лифтового оборудования — ООО «Могилевлифтмаш-Усолье».

Новое предприятие несвоевременно исполнило свои договорные обязательства перед «Могилевлифтмашем», из-за чего пришлось заключать дополнительные соглашения и делать отсрочку оплаты. Начальник отдела маркетинга вместе с другими должностными лицами могилевского завода знал об этом, отметили в прокуратуре.

Свои служебные обязанности подозреваемый исполнил недобросовестно и небрежно, посчитал прокурор. А именно — «не провел работу по исследованию деловой надежности контрагента и определению экономической целесообразности при подготовке, заключении и реализации условий договора поставки лифтового оборудования в адрес «Могилевлифтмаш-Усолье».

Нанесенный могилевскому предприятию ущерб оценили на сумму около 1,31 млн рублей. При этом после возбуждения уголовного дела должник частями погасил свой долг.

Однако дело все еще расследует прокуратура Могилева.