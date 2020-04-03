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Белорусы перечислили на благотворительный счет Минздрава более миллиона евро. Что купят медикам?
03.04.2020 17:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На благотворительный счет Минздрава к 8.30 утра 3 апреля поступило 2 875 152 рубля и 28 258 евро.
— Мы провели комиссию и определили расходование средств. Комиссия проводилась в прямом эфире, транслировалась на YouTube, мы собирались несколько раз и детально обсуждали, что необходимо купить. С помощью благотворительного счета будет закуплено 127 тысяч защитных костюмов, более 4 тысяч защитных щитков для наших медицинских работников. Все будет пропорционально распределено по всей территории Беларуси, — рассказала во время брифинга заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.
Напомним, счет открыт в государственном учреждении «Республиканский центр организации медицинского реагирования». Поступающие туда средства будут распределяться в соответствии с потребностью конкретных учреждений здравоохранения по согласованию с Минздравом.
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Счет открыт в Республиканском центре организации медицинского реагирования. Поступающие туда средства будут распределяться в соответствии с потребностью...
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