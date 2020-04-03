Белорусы перечислили на благотворительный счет Минздрава более миллиона евро. Что купят медикам?

Источник материала: Tut.by

На благотворительный счет Минздрава к 8.30 утра 3 апреля поступило 2 875 152 рубля и 28 258 евро.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Мы провели комиссию и определили расходование средств. Комиссия проводилась в прямом эфире, транслировалась на YouTube, мы собирались несколько раз и детально обсуждали, что необходимо купить. С помощью благотворительного счета будет закуплено 127 тысяч защитных костюмов, более 4 тысяч защитных щитков для наших медицинских работников. Все будет пропорционально распределено по всей территории Беларуси, — рассказала во время брифинга заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

Напомним, счет открыт в государственном учреждении «Республиканский центр организации медицинского реагирования». Поступающие туда средства будут распределяться в соответствии с потребностью конкретных учреждений здравоохранения по согласованию с Минздравом.

Расчетный счет в белорусских рублях: УНП: 190263723 БИК: AKBBBY2X BY29AKBB36429000000800000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» Получатель: ГУ «Республиканский центр организации медицинского реагирования» Назначение платежа: для борьбы с COVID-19 Расчетный счет в евро: УНП: 190263723 БИК: AKBBBY2X BY93AKBB36429000003150000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» Получатель: ГУ «Республиканский центр организации медицинского реагирования» Назначение платежа: для борьбы с COVID-19