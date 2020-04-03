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Белорусы перечислили на благотворительный счет Минздрава более миллиона евро. Что купят медикам?

03.04.2020 17:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На благотворительный счет Минздрава к 8.30 утра 3 апреля поступило 2 875 152 рубля и 28 258 евро.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Мы провели комиссию и определили расходование средств. Комиссия проводилась в прямом эфире, транслировалась на YouTube, мы собирались несколько раз и детально обсуждали, что необходимо купить. С помощью благотворительного счета будет закуплено 127 тысяч защитных костюмов, более 4 тысяч защитных щитков для наших медицинских работников. Все будет пропорционально распределено по всей территории Беларуси, — рассказала во время брифинга заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

Напомним, счет открыт в государственном учреждении «Республиканский центр организации медицинского реагирования». Поступающие туда средства будут распределяться в соответствии с потребностью конкретных учреждений здравоохранения по согласованию с Минздравом.

Расчетный счет в белорусских рублях:

УНП: 190263723

БИК: AKBBBY2X

BY29AKBB36429000000800000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк»

Получатель: ГУ «Республиканский центр организации медицинского реагирования»

Назначение платежа: для борьбы с COVID-19

Расчетный счет в евро:

УНП: 190263723

БИК: AKBBBY2X

BY93AKBB36429000003150000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк»

Получатель: ГУ «Республиканский центр организации медицинского реагирования»

Назначение платежа: для борьбы с COVID-19

 
 
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Счет открыт в Республиканском центре организации медицинского реагирования. Поступающие туда средства будут распределяться в соответствии с потребностью...
 
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