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Как быстро заснуть. Медитация для сна

03.04.2020 20:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Медитация - это один из способов нормализации сна и борьбы с бессонницей.

Есть такая древняя японская техника. Называется 4-7-8.

Садимся удобно, расслабляем ноги, расслабляем плечи. Любую руку кладем себе на грудь посередине, чтобы контролировать то, что и как мы дышим. Дышать будем животом.

Как быстро заснуть. Медитация для сна

Язык нужно поднять к верхнему небу за передними зубами. На 4 медленных счета носом делаем вдох. 

Раз, два, три, четыре.

Теперь, не опуская язык, задерживаем дыхание на  7 счетов (считаем до 7). 

Следующее. Слегка приоткрываем рот и делам свистящий выдох на 8 счетов (считаем до 8).

 
 
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Медитация - это один из способов нормализации сна и борьбы с бессонницей. Есть такая древняя японская техника. Называется 4-7-8. Садимся удобно, расслабляем...
 
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