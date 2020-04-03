|
Как быстро заснуть. Медитация для сна
03.04.2020 20:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМедитация - это один из способов нормализации сна и борьбы с бессонницей.
Есть такая древняя японская техника. Называется 4-7-8.
Садимся удобно, расслабляем ноги, расслабляем плечи. Любую руку кладем себе на грудь посередине, чтобы контролировать то, что и как мы дышим. Дышать будем животом.
Язык нужно поднять к верхнему небу за передними зубами. На 4 медленных счета носом делаем вдох.
Раз, два, три, четыре.
Теперь, не опуская язык, задерживаем дыхание на 7 счетов (считаем до 7).
Следующее. Слегка приоткрываем рот и делам свистящий выдох на 8 счетов (считаем до 8).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медитация - это один из способов нормализации сна и борьбы с бессонницей. Есть такая древняя японская техника. Называется 4-7-8. Садимся удобно, расслабляем...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)