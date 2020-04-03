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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как быстро заснуть. Медитация для сна Медитация - это один из способов нормализации сна и борьбы с бессонницей. Есть такая древняя японская техника. Называется 4-7-8. Садимся удобно, расслабляем...

Медитация - это один из способов нормализации сна и борьбы с бессонницей.Есть такая древняя японская техника. Называется 4-7-8.Садимся удобно, расслабляем ноги, расслабляем плечи. Любую руку кладем себе на грудь посередине, чтобы контролировать то, что и как мы дышим. Дышать будем животом.Язык нужно поднять к верхнему небу за передними зубами. На 4 медленных счета носом делаем вдох.Раз, два, три, четыре.Теперь, не опуская язык, задерживаем дыхание на 7 счетов (считаем до 7).Следующее. Слегка приоткрываем рот и делам свистящий выдох на 8 счетов (считаем до 8).