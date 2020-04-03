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Редколлегии стенгазеты "Гонг" Быховской гимназии 10 лет

03.04.2020 20:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

И сегодня школьникам вручен необычный подарок в честь их первого творческого юбилея. Это новое издание, исполненное профессиональным способом, - напечатанное в типографии. И прочитанное самим Президентом - Александр Лукашенко оставил на газете подпись.  Вручил теперь уже настоящий раритет школьникам руководитель области Леонид Заяц.  Кстати, в планах - еще один подарок гимназии: современный кабинет биологии по просьбе учеников.  

Напомним, Дмитрий Иванов стал одним из тех, кому в этом году паспорт во Дворце Независимости в преддверии Дня Конституции вручил Президент. Школьник попросил сфотографироваться с Главой государства для стенгазеты. В итоге фотография с Александром Лукашенко стала центральной в новом издании. В мечтах у Дмитрия Иванова - стать профессиональным журналистом.

 
 
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И сегодня школьникам вручен необычный подарок в честь их первого творческого юбилея. Это новое издание, исполненное профессиональным способом, - напечатанное в...
 
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