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7 апреля в Беларусь прилетит миссия ВОЗ
03.04.2020 21:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСтало известно, что уже во вторник, 7 апреля, в Беларусь прибудет миссия ВОЗ! Подробности международной встречи представители организации обсудили с
Кроме того, в Копенгагене собрана "поддерживающая" команда экспертов ВОЗ, которая будет онлайн помогать миссии медиков. Миссия ВОЗ будет в Беларуси до конца следующей недели. К слову, сейчас аналогичная делегация находится в Италии и в Испании.
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Стало известно, что уже во вторник, 7 апреля, в Беларусь прибудет миссия ВОЗ! Подробности международной встречи представители организации обсудили с белорусским...
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