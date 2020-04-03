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7 апреля в Беларусь прилетит миссия ВОЗ

03.04.2020 21:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Стало известно, что уже во вторник, 7 апреля, в Беларусь прибудет миссия ВОЗ! Подробности международной встречи представители организации обсудили с белорусским Минздравом сегодня по видеосвязи. Главная задача делегации из трех экспертов - оценить работу наших медиков. Для этого специалисты посетят больницы и изучат документацию белорусского Минздрава.

Кроме того, в Копенгагене собрана "поддерживающая" команда экспертов ВОЗ, которая будет онлайн помогать миссии медиков. Миссия ВОЗ будет в Беларуси до конца следующей недели. К слову, сейчас аналогичная делегация находится в Италии и в Испании.

 
 
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Стало известно, что уже во вторник, 7 апреля, в Беларусь прибудет миссия ВОЗ! Подробности международной встречи представители организации обсудили с белорусским...
 
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