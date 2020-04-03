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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 7 апреля в Беларусь прилетит миссия ВОЗ Стало известно, что уже во вторник, 7 апреля, в Беларусь прибудет миссия ВОЗ! Подробности международной встречи представители организации обсудили с белорусским...

Стало известно, что уже во вторник, 7 апреля, в Беларусь прибудет миссия ВОЗ! Подробности международной встречи представители организации обсудили с. Главная задача делегации из трех экспертов - оценить работу наших медиков. Для этого специалисты посетят больницы и изучат документацию белорусского Минздрава.Кроме того, в Копенгагене собрана "поддерживающая" команда экспертов ВОЗ, которая будет онлайн помогать миссии медиков. Миссия ВОЗ будет в Беларуси до конца следующей недели. К слову, сейчас аналогичная делегация находится в Италии и в Испании.