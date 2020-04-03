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На благотворительный счет Минздрава поступило более 2,8 млн руб. и 28,2 тыс. евро
03.04.2020 22:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелорусы продолжают перечислять средства на благотворительный счет Минздрава. На сегодняшнее утро уже собрано более 2 млн 875 тысяч рублей, а также 28 тысяч евро. В профильном ведомстве пояснили: все средства будут пропорционально разделены на всю территорию страны. Их потратят на закупку 127 тысяч защитных костюмов и более 4 тысяч защитных щитков. Данные расчетных счетов вы видите на своих экранах, их можно найти и на сайте Минздрава.
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Белорусы продолжают перечислять средства на благотворительный счет Минздрава. На сегодняшнее утро уже собрано более 2 млн 875 тысяч рублей, а также 28 тысяч евро. В...
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