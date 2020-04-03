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Любанский район принял участие в акции "Во славу общей Победы!"

03.04.2020 22:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

До конца апреля  во всех потерпевших от войны регионах  формируют народный архив. Предметами экспонирования становятся не фото и документы, а земля с воинских захоронений, братских могил, мест гибели мирного населения в период гитлеровской оккупации - по горсти из каждого уголка. Свою капсулу времени накануне создали и в Любани. Город, в котором располагалось еврейское гетто,   прославился и силой духа. Отсюда массово уходили в партизаны. Край обеспечил бесперебойную доставку боеприпасов по воздуху. Историческая сводка - у Нины Можейко. 


"Я - Иван из Беларуси"

На его век пришлось немало испытаний. Под каждым - подпись в виде ордена или медали. Но, пожалуй, самый важный автограф в своей жизни он оставил там,   где начались те самые темные времена сороковых. Иван Муравейко дошел до Берлина. Вот он,  портрет образца мая 45-го. Оставил надпись на рейхстаге "Я - Иван из Беларуси". Но биография была бы не полной, если не сказать, что Иван Андреевич "описал неописуемое". В 39-м поступил в Минский коммунистический институт журналистики имени Кирова, но проучился всего несколько месяцев - в декабре его призвали в Красную армию. Стал командиром минометного взвода. Затем был Сталинград, форсирование Днепра, Днестра, Буга, Вислы, Одера. Об этом писал и пишет всю жизнь.


С первых дней войны в Любани началась мобилизация мужчин призывного возраста


Но большинство приходило в военкомат добровольно. Район в целом проявил себя как в высшей степени самоотверженный. Одних только героев соцтруда - 18. Не говоря уже о народных мстителях. Любанско-Октябрьская партизанская зона стала стратегической у военачальников. 

А вот это по-настоящему секретный объект. Место, которое удавалось искусно прятать. Остров Зыслов, отрезанный болотами. На въезде в зону некогда зыбкой почвы встречает "Скорбящий партизан". После войны болота осушили, провели мелиорацию. А вот в годы Великой Отечественной этот труднодоступный участок суши среди лесных болот Любанщины стал одной из главных баз партизанского движения Минской области. Именно здесь расположился аэродром, который построили всего за один месяц и уже в 42-м отсюда взлетали и садились суда. Воздушные. 


Выполнял функцию моста - между глубоким тылом и Большой землей

Именно отсюда в Москву в сентябре 43-го улетал легендарный дед Талаш. Горсть этой земли, а также еще трех мест всеобщей памяти стала лептой Любанщины в проект "Во славу общей Победы!". Накануне в Любани прошла эстафета памяти - факел с огнем объехал 5 локаций в городе. Место массовых расстрелов евреев, памятники Фене Кононовой и Алексею Брагину, в честь погибших воинов-интернационалистов  и,  наконец,  мемориал "Советским воинам-активистам". Здесь же состоялся четвертый и заключительный забор земли для акции. 

Капсула пока на временном хранении в музее народной славы. Отсюда в конце апреля ее передадут в храм-памятник  Всех Святых. Торжественная церемония закладки капсул пройдет в крипте святыни.

 
 
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До конца апреля  во всех потерпевших от войны регионах  формируют народный архив. Предметами экспонирования становятся не фото и документы, а земля с воинских...
 
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