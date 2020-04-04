Открылась вторая сессия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

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- Главным политическим событием в этот период станет Послание Главы государства белорусскому народу и Парламенту, ключевые положения которого лягут в основу формирования стратегии развития Беларуси в новом пятилетии, - отметил Владимир Павлович.

В ходе сессии будут рассмотрены более четырех десятков законопроектов. Также планируется завершить работу над поправками в законы о валютном регулировании и валютном контроле, о хозяйственных обществах, о правовых новациях в сферах сельского хозяйства и целого ряда других норм экономического блока. В рамках этой сессии наиболее объемный пакет изменений коснется сферы отечественного здравоохранения, закона о правах инвалидов. В своем выступлении В. Андрейченко отметил, что «впервые на законодательном уровне будут урегулированы вопросы защиты персональных данных. Также будет рассмотрен большой блок вопросов национальной безопасности, охраны правопорядка, повышения доступности и прозрачности правосудия».

По словам спикера, особый акцент в работе парламентариев будет сделан на формировании проекта республиканского бюджета на 2021 год.

- Нам вместе с Правительством нужно найти очень выверенные решения, которые позволят не просто экономно, но и максимально эффективно расходовать бюджетные средства, чтобы выполнить социальные обязательства государства не в ущерб развитию экономики, - сказал Владимир Павлович.

На этой сессии Палате представителей предстоит принять еще одно важное политическое решение — назначить дату выборов Президента Республики Беларусь.

Официальный сайт Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь



Дополнительно

В работе сессии принимают участие депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь от Борисовского региона заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранения, физической культуре, семейной и молодежной политике Александр Шипуло и заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Лилия Ананич .