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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Полезные советы от диетологов для поддержания иммунитета в "Главном эфире" Белорусские диетологи предлагают свою формулу питания для поддержания иммунитета. Достаточное употребление белка и сокращение сахара в рационе. Белорусские...

Белорусские диетологи предлагают свою формулу питания для поддержания иммунитета. Достаточное употребление белка и сокращение сахара в рационе. Белорусские диетологи предлагают свою формулу питания для поддержания иммунитета. Сейчас в рацион необходимо включать больше свежих овощей и фруктов - это клетчатка и витамины. Белок необходим для правильной работы иммунной и других систем организма. Также в рационе должны присутствовать полезные жиры. А вот количество употребляемой выпечки из белой муки, сахара, а также сладких напитков в период респираторных заболеваний лучше сократить.Репортаж с полезными советами по питанию и образу жизни в период подъема заболеваемости, а также советы по укреплению здоровья от знаменитых спортсменов, диетологов и даже балерины смотрите сегодня вечером в