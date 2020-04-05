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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Геологи сегодня отмечают свой профессиональный праздник За последние три года в работу переданы около ста новых месторождений полезных ископаемых. Среди перспективных - базальт. Точные запасы подсчитают к концу года,...

За последние три года в работу переданы около ста новых месторождений полезных ископаемых. Среди перспективных - базальт. Точные запасы подсчитают к концу года, однако уже понятно, что речь о не менее чем 10 миллионах тонн. Дальше экспертам предстоит подготовить технико-экономическое обоснование, как использовать породу. Промышленность и строительные организации заинтересованы в разработке и других новых месторождений. Богата земля и кварцевыми песками, пригодными для стекольной промышленности. Новые разведанные запасы будут способствовать переходу от ПЭТ-упаковки к стеклянной таре и сокращению импорта из Украины и России.