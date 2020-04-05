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В отчетах Минской автоинспекции - аварии с участием мотоциклистов
05.04.2020 13:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси пришло время байкеров. В отчетах Минской автоинспекции - аварии с участием мотоциклистов. Так, серьезное ДТП произошло в Московском районе, водитель с травмами был госпитализирован. ГАИ столицы следит за любителями двухколесного транспорта: напоминает им правила и проверяет техническое состояние байка, а также необходимую экипировку. Кроме того, чтобы привлечь к себе внимание на дороге, байкерам рекомендуют двигаться с постоянно включенным ближним светом фар.
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В Беларуси пришло время байкеров. В отчетах Минской автоинспекции - аварии с участием мотоциклистов. Так, серьезное ДТП произошло в Московском районе, водитель с...
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