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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В отчетах Минской автоинспекции - аварии с участием мотоциклистов В Беларуси пришло время байкеров. В отчетах Минской автоинспекции - аварии с участием мотоциклистов. Так, серьезное ДТП произошло в Московском районе, водитель с...

В Беларуси пришло время байкеров. В отчетах Минской автоинспекции - аварии с участием мотоциклистов. Так, серьезное ДТП произошло в Московском районе, водитель с травмами был госпитализирован. ГАИ столицы следит за любителями двухколесного транспорта: напоминает им правила и проверяет техническое состояние байка, а также необходимую экипировку. Кроме того, чтобы привлечь к себе внимание на дороге, байкерам рекомендуют двигаться с постоянно включенным ближним светом фар.