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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Литовские пункты пропуска предупреждают о неритмичности оформления Сегодня до 17 часов в пунктах пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны "Каменный Лог"), "Райгардас" ("Привалка") и "Шальчининкай" ("Бенякони") обновляют таможенные...

Сегодня до 17 часов в пунктах пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны "Каменный Лог"), "Райгардас" ("Привалка") и "Шальчининкай" ("Бенякони") обновляют таможенные программные продукты. Это может сказаться на пропуске фур. В Госпогранкомитете напоминают: за обстановкой перед нашими пунктами пропуска можно следить онлайн на интернет-портале ведомства.