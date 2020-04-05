ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Литовские пункты пропуска предупреждают о неритмичности оформления

05.04.2020 13:46 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сегодня до 17 часов в пунктах пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны "Каменный Лог"), "Райгардас" ("Привалка") и "Шальчининкай" ("Бенякони") обновляют таможенные программные продукты. Это может сказаться на пропуске фур. В Госпогранкомитете напоминают: за обстановкой перед нашими пунктами пропуска можно следить онлайн на интернет-портале ведомства.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня до 17 часов в пунктах пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны "Каменный Лог"), "Райгардас" ("Привалка") и "Шальчининкай" ("Бенякони") обновляют таможенные...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Люди думают, что я дома бью дочь». Мать дочери с синдромом бабочки - о боли и жизни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика