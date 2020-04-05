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Литовские пункты пропуска предупреждают о неритмичности оформления
05.04.2020 13:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня до 17 часов в пунктах пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны "Каменный Лог"), "Райгардас" ("Привалка") и "Шальчининкай" ("Бенякони") обновляют таможенные программные продукты. Это может сказаться на пропуске фур. В Госпогранкомитете напоминают: за обстановкой перед нашими пунктами пропуска можно следить онлайн на интернет-портале ведомства.
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Сегодня до 17 часов в пунктах пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны "Каменный Лог"), "Райгардас" ("Привалка") и "Шальчининкай" ("Бенякони") обновляют таможенные...
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