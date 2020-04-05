Несвиж присоединился к областной благотворительной акции «Мы с тобой, ветеран!»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Организатором акции выступил Минский областной исполнительный комитет. С 3 апреля всем ветеранам Великой Отечественной войны Минской области вручаются продуктовые наборы, помощь в формировании которых оказали представители бизнеса, в частности, торговая сеть «Евроопт».

В Несвижском районе наборы будут вручены 11-ти ветеранам. Сегодня у них в гостях побывали заместитель председателя Несвижского райисполкома Александр Балтенков и представители социальной службы — начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Татьяна Толстик и заместитель директора Несвижского районного территориального центра социального обслуживания населения Алла Тронца. Они посетили Антонину Михайловну Лукьянову, Владимира Петровича Чурило и Михаила Васильевича Малежа.









— Везде нас ожидал теплый прием, было приятно в очередной раз посетить наших дорогих ветеранов, поблагодарить их за личный вклад в Великую победу, — рассказывает заместитель председателя А.Н. Балтенков. — Все они ежедневно окружены заботой и вниманием со стороны государства, за каждым в районе закреплены социальные работники и подшефные организации. Они оказывают необходимую помощь — доставляют лекарства, продукты и помогают по хозяйству.

















Чтобы не подвергать пожилых людей опасности в связи со сложившейся ситуацией, визиты наносили в масках и перчатках, используя антисептики.













Напоминаем, что в районе не прекращают свою работу горячие телефонные линии Несвижского районного территориального центра обслуживания населения по тел. 2-12-27 (ежедневно с 9.00 до 18.00) и Несвижского РК ОО «БРСМ» по тел. 5-13-46 (пн.-сб. с 9.00 до 18.00). Позвонив по ним, пожилые люди могут попросить помощи в доставке продуктов и товаров первой необходимости, а также получить всю необходимую информацию профилактического характера.