БРСМ запускает в соцсетях онлайн-проект для школьников и молодежи

Источник материала: Газета Авангард





Белорусский республиканский союз молодежи запускает на своих площадках в социальных сетях новый проект «I БРСМ I онлайн», сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор проекта Кристина Кечко.

«Сегодня мы даем старт новому молодежному онлайн-проекту. Первую неделю он будет несколько больше ориентирован на школьную аудиторию, — рассказала Кристина Кечко. — Поскольку школьные каникулы продлены, мы предлагаем ребятам наполнить их полезным и интересным содержанием. Полагаем, что школьникам придутся по душе советы по проведению свободного времени от популярных ведущих и артистов белорусской эстрады: Дениса Дудинского, Ивана Подреза, Жана Сенкевича, Натальи Тамело, Дяди Вани, Данаи, Ксении Галецкой, Ивана Зданюка. Свои пожелания подготовили также Хелена Мерааи, Alen Hit и Zenа».

В то же время разноплановая тематика проекта рассчитана на включение в него молодежи разного возраста. В частности, в апреле на центральных площадках БРСМ в stories и ленте социальных сетей Instagram и в «ВКонтакте» будут предложены варианты зарядок и тренировок с участием именитых белорусских спортсменов — олимпийских чемпионов, чемпионов мира, мастеров спорта. К слову, запланированы прямые эфиры с полноценными тренировками, которые будут чередоваться с мастер-классами от ведущих танцевальных коллективов по разным направлениям.

«Для проведения онлайн-серии мастер-классов по ораторскому мастерству, созданию своего мини-проекта в школах и университетах, работе в команде в проект приглашены ведущие телеканалов и представители event-сферы, дизайнеры, блогеры, фотографы. Каждый участник проекта, не выходя из дома, сможет побывать на онлайн-экскурсиях в музеях, мини-акустических концертах, послушать лекции по искусству. Впервые мы предложим ребятам фотосессию в режиме онлайн», — отметила координатор проекта.

На платформе обратной связи БРСМ ждет от ребят пожелания по дальнейшему приглашению в проект молодежных кумиров. «Если наш проект придется молодежи по душе, он станет постоянным», — добавила Кристина Кечко.