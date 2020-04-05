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Транзитным перевозчикам в Беларуси выделили шесть дополнительных стоянок

05.04.2020 15:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Транзитным перевозчикам в Беларуси выделили шесть дополнительных стоянок для отдыха, питания и заправки. В список вошли две АЗС на автодороге М1/Е30 Брест (Козловичи) - Минск - граница России, три заправки на трассе М3 Минск-Витебск и одна на автодороге М8/Е95 граница России - Витебск - Гомель - граница Украины (Новая Гута). Перечень дорог и карты-схемы для транзитных перевозчиков Минтранс размещает на своем сайте и в соцсетях.


Поезда до Москвы и Санкт-Петербурга отменяются


И сегодня стало известно, что Белорусская железная дорога с этого дня отменила курсирование поездов Минск- Москва и Брест - Минск - Санкт-Петербург. С понедельника не будут ходить через нашу страну составы Калининград- Москва, а со вторника Калининград - Санкт-Петербург. Неиспользованные билеты можно вернуть в кассы без взимания дополнительных плат и сборов и через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ. Сроки возврата не ограничены.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Транзитным перевозчикам в Беларуси выделили шесть дополнительных стоянок для отдыха, питания и заправки. В список вошли две АЗС на автодороге М1/Е30 Брест...
 
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