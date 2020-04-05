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Лоевский мастер создает из дерева авторские шедевры
05.04.2020 15:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОт маленькой ложки до крупногабаритной мебели и садовых беседок. Мастер из Лоева изготавливает из древесных отходов настоящие шедевры. В семье Сергея редкое в наши дни ремесло передают из поколения в поколение. Навыки и талант мужчина перенял у своего отца и деда. А сегодня семейным опытом делится уже со своими сыновьями. На создание сложной работы может уйти целый месяц: сначала выбор материала, затем окаривание, сушка и резьба со шлифовкой. Работать мастер может с любыми видами древесины. При этом на глаз может определить тот или иной вид дерева. В планах мастера создать выставочную площадку в своем городе, куда любой мог бы прийти и ознакомиться с результатами работы его семьи.
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От маленькой ложки до крупногабаритной мебели и садовых беседок. Мастер из Лоева изготавливает из древесных отходов настоящие шедевры. В семье Сергея редкое в...
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