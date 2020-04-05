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Более 160 тонн отработанных батарей в год утилизируется на столичном предприятии
05.04.2020 15:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБолее 160 тонн отработанных батарей в год утилизируется на столичном предприятии для переработки вторичных ресурсов. Маленькая батарея является особенно опасным видом отходов: разлагается она более ста лет, загрязняя почву тяжелыми металлами. Из утильсырья специалисты получают металл, а также смесь, содержащую цинк и марганец. Все эти вещества повторно используются в промышленности. Предприятие также демонтирует крупногабаритную бытовую технику: холодильники, стиральные машины. Из конденсаторов, резисторов и других элементов извлекают драгоценные металлы: золото, серебро и платину.
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Более 160 тонн отработанных батарей в год утилизируется на столичном предприятии для переработки вторичных ресурсов. Маленькая батарея является особенно опасным...
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