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Более 160 тонн отработанных батарей в год утилизируется на столичном предприятии

05.04.2020 15:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Более 160 тонн отработанных батарей в год утилизируется на столичном предприятии для переработки вторичных ресурсов. Маленькая батарея является особенно опасным видом отходов: разлагается она более ста лет, загрязняя почву тяжелыми металлами. Из утильсырья специалисты получают металл, а также смесь, содержащую цинк и марганец. Все эти вещества повторно используются в промышленности. Предприятие также демонтирует крупногабаритную бытовую технику: холодильники, стиральные машины. Из конденсаторов, резисторов и других элементов извлекают драгоценные металлы: золото, серебро и платину.

 
 
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Более 160 тонн отработанных батарей в год утилизируется на столичном предприятии для переработки вторичных ресурсов. Маленькая батарея является особенно опасным...
 
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