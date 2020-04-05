Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 160 тонн отработанных батарей в год утилизируется на столичном предприятии Более 160 тонн отработанных батарей в год утилизируется на столичном предприятии для переработки вторичных ресурсов. Маленькая батарея является особенно опасным...

Более 160 тонн отработанных батарей в год утилизируется на столичном предприятии для переработки вторичных ресурсов. Маленькая батарея является особенно опасным видом отходов: разлагается она более ста лет, загрязняя почву тяжелыми металлами. Из утильсырья специалисты получают металл, а также смесь, содержащую цинк и марганец. Все эти вещества повторно используются в промышленности. Предприятие также демонтирует крупногабаритную бытовую технику: холодильники, стиральные машины. Из конденсаторов, резисторов и других элементов извлекают драгоценные металлы: золото, серебро и платину.