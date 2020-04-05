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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Герой Сети этой недели - очаровательный зеленый попугай На просторах интернета можно встретить массу видео про домашних питомцев. Самыми популярными являются ролики про то, как они делают какие-то милые вещи или же...

На просторах интернета можно встретить массу видео про домашних питомцев. Самыми популярными являются ролики про то, как они делают какие-то милые вещи или же демонстрируют свои поразительные таланты. Герой Сети этой недели - очаровательный зеленый -попугай. Он поет песню, в которой четко можно разобрать текст. А его волшебный голос завораживает! Смотрим и слушаем (видео).