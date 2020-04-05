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Герой Сети этой недели - очаровательный зеленый попугай

05.04.2020 18:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На просторах интернета можно встретить массу видео про домашних питомцев. Самыми популярными являются ролики про то, как они делают какие-то милые вещи или же демонстрируют свои поразительные таланты. Герой Сети этой недели - очаровательный зеленый -попугай. Он поет песню, в которой четко можно разобрать текст. А его волшебный голос завораживает! Смотрим и слушаем (видео). 

 
 
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На просторах интернета можно встретить массу видео про домашних питомцев. Самыми популярными являются ролики про то, как они делают какие-то милые вещи или же...
 
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