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Герой Сети этой недели - очаровательный зеленый попугай
05.04.2020 18:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа просторах интернета можно встретить массу видео про домашних питомцев. Самыми популярными являются ролики про то, как они делают какие-то милые вещи или же демонстрируют свои поразительные таланты. Герой Сети этой недели - очаровательный зеленый -попугай. Он поет песню, в которой четко можно разобрать текст. А его волшебный голос завораживает! Смотрим и слушаем (видео).
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На просторах интернета можно встретить массу видео про домашних питомцев. Самыми популярными являются ролики про то, как они делают какие-то милые вещи или же...
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