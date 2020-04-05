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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кухня будущего. Последние тенденции и идеи Урбанизация и цифровизация меняют мир, в котором мы живем. И то, как мы живем. Технологии "умного дома" ежегодно демонстрируются в Кельне. Здесь определяются...

Урбанизация и цифровизация меняют мир, в котором мы живем. И то, как мы живем. Технологии "умного дома" ежегодно демонстрируются в Кельне. Здесь определяются концепции и тренды жилья будущего. В том числе и важнейшего места встречи всей семьи - кухни. В среднем люди готовят пищу более 6 часов в неделю. Абсолютный лидер - Индия. Следом идет Украина, где на готовку тратят более 13 часов. А вот в Южной Корее не стоят у плиты и 4 часов.Больше опыта и увлеченности кулинарией у жителей Южной Африки и, конечно же, у итальянцев. Кухня существует с тех пор, как появился первый в мире очаг, но ее эволюция никогда не останавливалась. Каковы последние тенденции и идеи? Узнаем у(видео).