ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кухня будущего. Последние тенденции и идеи

05.04.2020 19:08 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Урбанизация и цифровизация меняют мир, в котором мы живем. И то, как мы живем. Технологии "умного дома" ежегодно демонстрируются в Кельне. Здесь определяются концепции и тренды жилья будущего. В том числе и важнейшего места встречи всей семьи - кухни. В среднем люди готовят пищу более 6 часов в неделю. Абсолютный лидер - Индия. Следом идет Украина, где на готовку тратят более 13 часов. А вот в Южной Корее не стоят у плиты и 4 часов. 

Больше опыта и увлеченности кулинарией у жителей Южной Африки и, конечно же, у итальянцев. Кухня существует с тех пор, как появился первый в мире очаг, но ее эволюция никогда не останавливалась. Каковы последние тенденции и идеи? Узнаем у Татьяны Волковой (видео). 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Урбанизация и цифровизация меняют мир, в котором мы живем. И то, как мы живем. Технологии "умного дома" ежегодно демонстрируются в Кельне. Здесь определяются...
 
Новости дня
Новости общества
 
Герой Сети этой недели - очаровательный зеленый попугай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика