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Со следующей недели в эфире "Беларусь 1" стартует проект "Наши" - о белорусских медиках

05.04.2020 22:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Со следующей недели в эфире "Беларусь 1" стартует серия специальных репортажей о белорусах. Посвящена она, пожалуй, главным героям этих дней - медикам.

Они работают каждый день, порой без выходных, чтобы мы были здоровы. Проект "Наши" - это истории профессионалов своего дела. Взглянем на работу белорусских врачей. Смотрим вместе по вторникам и четвергам. Самое интересное и важное о работе, которая стала жизнью и призванием.

 
 
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Со следующей недели в эфире "Беларусь 1" стартует серия специальных репортажей о белорусах. Посвящена она, пожалуй, главным героям этих дней - медикам. Они...
 
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