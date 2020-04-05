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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Со следующей недели в эфире "Беларусь 1" стартует проект "Наши" - о белорусских медиках Со следующей недели в эфире "Беларусь 1" стартует серия специальных репортажей о белорусах. Посвящена она, пожалуй, главным героям этих дней - медикам. Они...

Со следующей недели в эфире "Беларусь 1" стартует серия специальных репортажей о белорусах. Посвящена она, пожалуй, главным героям этих дней - медикам.Они работают каждый день, порой без выходных, чтобы мы были здоровы. Проект "Наши" - это истории профессионалов своего дела. Взглянем на работу белорусских врачей. Смотрим вместе по вторникам и четвергам. Самое интересное и важное о работе, которая стала жизнью и призванием.