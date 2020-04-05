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В Миорах учитель перенес 120-летний деревенский дом в школьный сад и создал музей
06.04.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПоговорим о машине времени. Вы не ослышались, но мы сейчас не о научной фантастике. Именно так называют свои уроки истории в миорской школе ученики третьего класса.
Белорусская изба с печью и остальными атрибутами. Сразу скажем: компьютеры, интерактивные доски и прочие атрибуты современной системы образования у них есть. Дело в том, что школьный учитель истории Витольд Ермаленок купил и перенес в школьный сад деревенский дом, возраст которого больше 120 лет, и обустроил там музей, уже четвертый в школе.
Экспозиция рассказывает о сельском быте миорчан в XVIII-XIX веках. Изучению малой родины учитель посвятил больше 40 лет. Разгадывать исторические детективы - что может быть интересней? В этом убеждены и участники созданного им кружка с романтичным названием "Аргонавты прошлого". О возрождении и сохранении исторического наследия малой родины - в репортаже Ольги Масловской (видео).
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Поговорим о машине времени. Вы не ослышались, но мы сейчас не о научной фантастике. Именно так называют свои уроки истории в миорской школе ученики третьего класса. ...
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