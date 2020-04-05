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Как укрепить свой иммунитет общедоступными способами

05.04.2020 22:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Следующий сюжет о тех самых трех буквах, которые каждый из нас в жизни произносил, - ЗОЖ. Да, здоровый образ жизни - мечта многих. Наш корреспондент задалась резонным и сезонным вопросом - как укрепить иммунитет. Подборка самых действенных и, что важно, простых методов - у Надежды Сербиненко. 

Один из самых популярных запросов в поисковиках сейчас - как укрепить свой иммунитет.


Советы самые разные, начиная от питания и заканчивая физическими упражнениями и режимом сна. Но, конечно, есть и народные лайфхаки. 

В ближайшие пять минут мы расскажем, как укрепить свой иммунитет общедоступными способами и раскроем секреты известных личностей, как они поддерживают свое здоровье. 

Мощный заряд бодрости можно получить во время пробежки, например, в лесу. А если компанию тебе составляют игривые и активные хаски, то спорт превращается в безудержное веселье.

Добро пожаловать на тренировку по каникроссу - бегу с собаками.


Сейчас даже профессиональные спортсмены делают выбор в пользу упражнений на свежем воздуху и из тренажерных залов и манежей  выходят на улицу. Свои тренировки дважды в день в лесу недалеко от легкоатлетического спорткомплекса  проводит и Алина Талай. 

Как укрепить свой иммунитет общедоступными способами



Алина Талай, бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике: "Какие-то объемные отрезки или прыжки объемные я делаю на улице,  никаких проблем, пока нет людей. Конечно, не надо делать такие же тренировки безумные, как профессиональные спортсмены, а как рекомендуют врачи -  хотя бы пройтись и подышать свежим воздухом. Это очень важно".

Свои лайфхаки по поддержанию здоровья, притом в любое время года, есть и у профессиональных артистов балета. Ведь сцена не терпит плохого самочувствия. Это подтвердила и прима-балерина Большого театра Ирина Еромкина. 

Ирина Еромкина, ведущая солистка Большого театра Беларуси: "Контролировать свое состояние, не уставать, высыпаться. Это очень важно. Так складывается мой день. Полноценно питаться мне не удается, но фрукты ем каждый день. И не злоупотребляю витаминами".

За витаминами, но только правильными, отправляемся на кухню. Бодрящий салат от шефа и тонизирующий чай от бариста.

Марта Марудова, диетолог-нутрициолог: "Нужно понимать, что каждая клеточка иммунитета - это белок, рациональное питание и минимизация сахара поможет каждому. Иммунитет - это не дать таблетку, а чтобы сам организм вырабатывал антитела в ответ на инфекции извне".

 
 
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