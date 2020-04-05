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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как укрепить свой иммунитет общедоступными способами Следующий сюжет о тех самых трех буквах, которые каждый из нас в жизни произносил, - ЗОЖ. Да, здоровый образ жизни - мечта многих. Наш корреспондент задалась резонным...

Следующий сюжет о тех самых трех буквах, которые каждый из нас в жизни произносил, - ЗОЖ. Да, здоровый образ жизни - мечта многих. Наш корреспондент задалась резонным и сезонным вопросом - как укрепить иммунитет. Подборка самых действенных и, что важно, простых методов - уСоветы самые разные, начиная от питания и заканчивая физическими упражнениями и режимом сна. Но, конечно, есть и народные лайфхаки.В ближайшие пять минут мы расскажем, как укрепить свой иммунитет общедоступными способами и раскроем секреты известных личностей, как они поддерживают свое здоровье.Мощный заряд бодрости можно получить во время пробежки, например, в лесу. А если компанию тебе составляют игривые и активные хаски, то спорт превращается в безудержное веселье.Сейчас даже профессиональные спортсмены делают выбор в пользу упражнений на свежем воздуху и из тренажерных залов и манежей выходят на улицу. Свои тренировки дважды в день в лесу недалеко от легкоатлетического спорткомплекса проводит и Алина Талай.Свои лайфхаки по поддержанию здоровья, притом в любое время года, есть и у профессиональных артистов балета. Ведь сцена не терпит плохого самочувствия. Это подтвердила и прима-балерина Большого театра Ирина Еромкина.За витаминами, но только правильными, отправляемся на кухню. Бодрящий салат от шефа и тонизирующий чай от бариста.