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МИД Беларуси продолжает помогать туристам возвращаться на Родину

05.04.2020 22:24 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Домой благополучно добрались уже более 6 тысяч наших граждан.

Помощь белорусской стороны получают и иностранные туристы, которые столкнулись с закрытием границ и массовой отменой авиарейсов.

Так, американское посольство выразило благодарность компании Belavia  за организацию возвращения граждан США. "Безопасность наших граждан остается приоритетом, и с ростом ограничений на коммерческие перевозки мы благодарим за щедрую поддержку и помощь Министерство иностранных дел Беларуси, Belavia и Национальный аэропорт Минск», - говорится в сообщении американского посольства в Минске.

Также слова благодарности в адрес нашей страны прозвучали от министра иностранных дел Швеции.В своем  Twitter   она сказала спасибо коллегам из МИД Беларуси, компании Belavia и дипломатам за помощь в организации срочного авиарейса из Стамбула, которым через Минск вернулись домой более 70 граждан Швеции.

Благодарность белорусам высказана и британской стороной. А чартерный рейс Belavia из Объединенных Арабских Эмиратов сделал путь домой ближе для граждан еще 8 стран.

Завтра рейсом Belavia из Индии на Родину вернутся еще более сотни белорусов. 

На финальной стадии решение отдельных наиболее острых вопросов доставки наших земляков из дальних стран: Индии, Шри-Ланки, Сейшельских островов, Вьетнама и Таиланда.

 
Теги: Минск
 
 
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Домой благополучно добрались уже более 6 тысяч наших граждан. Помощь белорусской стороны получают и иностранные туристы, которые столкнулись с закрытием границ...
 
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