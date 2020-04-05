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МИД Беларуси продолжает помогать туристам возвращаться на Родину
05.04.2020 22:24 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДомой благополучно добрались уже более 6 тысяч наших граждан.
Помощь белорусской стороны получают и иностранные туристы, которые столкнулись с закрытием границ и массовой отменой авиарейсов.
Так, американское посольство выразило благодарность компании Belavia за организацию возвращения граждан США. "Безопасность наших граждан остается приоритетом, и с ростом ограничений на коммерческие перевозки мы благодарим за щедрую поддержку и помощь Министерство иностранных дел Беларуси, Belavia и Национальный аэропорт Минск», - говорится в сообщении американского посольства в Минске.
Также
Благодарность белорусам высказана и британской стороной. А чартерный рейс Belavia из Объединенных Арабских Эмиратов сделал путь домой ближе для граждан еще 8 стран.
Завтра рейсом Belavia из Индии на Родину вернутся еще более сотни белорусов.
На финальной стадии решение отдельных наиболее острых вопросов доставки наших земляков из дальних стран: Индии, Шри-Ланки, Сейшельских островов, Вьетнама и Таиланда.
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Домой благополучно добрались уже более 6 тысяч наших граждан. Помощь белорусской стороны получают и иностранные туристы, которые столкнулись с закрытием границ...
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