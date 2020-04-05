ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Акция "Мы с тобой, ветеран!" стартовала 3 апреля

05.04.2020 22:38 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне поздравления получают ветераны. Акция "Мы с тобой, ветеран!" стартовала 3 апреля. В эти дни участников военных событий навещают представители местной власти и социальной службы. Поздравляют героев с предстоящим значимым и большим праздником - Днем Победы!

В Минской области проживает 650 ветеранов и 11 из них - в Несвижском районе. Помимо добрых слов и поздравлений, ветеранам вручают и подарки. Это продуктовые наборы, которые доставляют им на дом.

Подобные акции стали уже традицией. Поздравления, подарки, помощь в решении бытовых сложностей - ведь ни один из них не должен остаться без заботы и внимания.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне поздравления получают ветераны. Акция "Мы с тобой, ветеран!" стартовала 3 апреля. В эти дни...
 
Новости дня
Новости общества
 
Лунный календарь дачника. 5-11 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика