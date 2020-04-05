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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Акция "Мы с тобой, ветеран!" стартовала 3 апреля В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне поздравления получают ветераны. Акция "Мы с тобой, ветеран!" стартовала 3 апреля. В эти дни...

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне поздравления получают ветераны. Акция "Мы с тобой, ветеран!" стартовала 3 апреля. В эти дни участников военных событий навещают представители местной власти и социальной службы. Поздравляют героев с предстоящим значимым и большим праздником - Днем Победы!В Минской области проживает 650 ветеранов и 11 из них - в Несвижском районе. Помимо добрых слов и поздравлений, ветеранам вручают и подарки. Это продуктовые наборы, которые доставляют им на дом.Подобные акции стали уже традицией. Поздравления, подарки, помощь в решении бытовых сложностей - ведь ни один из них не должен остаться без заботы и внимания.