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Лунный календарь дачника. 5-11 апреля
05.04.2020 21:28 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT5 апреля - распикируйте рассаду. Молодые сеянцы быстро освоят новое жилье.
6 апреля - неудачное время для обрезки сада. Отложите секатор на несколько дней
7 апреля - посейте стручковые культуры: горох, фасоль, спаржу чечевицу. Всходы должны быть 100%.
8 апреля - наведите порядок на участке. Подготовьте инструменты к дачному сезону.
9 апреля - подкормите деревья азотными удобрениями. Хорошо усвоятся как минеральные удобрения, так и органика.
10 апреля - удачный день для формирования и обрезки кустарников.
11 апреля - можно посеять в открытый грунт редис, дайкон, шпинат. Витаминных вам урожаев!
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5 апреля - распикируйте рассаду. Молодые сеянцы быстро освоят новое жилье. 6 апреля - неудачное время для обрезки сада. Отложите секатор на несколько дней 7...
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