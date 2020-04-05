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Лунный календарь дачника. 5-11 апреля

05.04.2020 21:28 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

5 апреля - распикируйте рассаду. Молодые сеянцы быстро освоят новое жилье.

6 апреля - неудачное время для обрезки сада. Отложите секатор на несколько дней

7 апреля - посейте стручковые культуры: горох, фасоль, спаржу чечевицу. Всходы должны быть 100%.

8 апреля - наведите порядок на участке. Подготовьте инструменты к дачному сезону. 

9 апреля - подкормите деревья азотными удобрениями. Хорошо усвоятся как минеральные удобрения, так и органика.

10 апреля - удачный день для формирования и обрезки кустарников. 

11 апреля - можно посеять в открытый грунт редис, дайкон, шпинат. Витаминных вам урожаев!

 
 
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5 апреля - распикируйте рассаду. Молодые сеянцы быстро освоят новое жилье. 6 апреля - неудачное время для обрезки сада. Отложите секатор на несколько дней 7...
 
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