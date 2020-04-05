Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лунный календарь дачника. 5-11 апреля 5 апреля - распикируйте рассаду. Молодые сеянцы быстро освоят новое жилье. 6 апреля - неудачное время для обрезки сада. Отложите секатор на несколько дней 7...

5 апреля - распикируйте рассаду. Молодые сеянцы быстро освоят новое жилье.6 апреля - неудачное время для обрезки сада. Отложите секатор на несколько дней7 апреля - посейте стручковые культуры: горох, фасоль, спаржу чечевицу. Всходы должны быть 100%.8 апреля - наведите порядок на участке. Подготовьте инструменты к дачному сезону.9 апреля - подкормите деревья азотными удобрениями. Хорошо усвоятся как минеральные удобрения, так и органика.10 апреля - удачный день для формирования и обрезки кустарников.11 апреля - можно посеять в открытый грунт редис, дайкон, шпинат. Витаминных вам урожаев!