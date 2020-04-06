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Теплая рабочая неделя и похолодание к выходным. Погода в Могилеве
06.04.2020 08:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как же тепло будет в Могилеве на этой неделе! Правда, только до четверга — к выходным снова похолодает. Правда, прогноз долгосрочный, потому в пятницу расскажем вам о погоде на уикенд точнее. Ну, а пока наслаждаемся теплыми деньками, который порывистый ветер не испортит, правда?
Сегодня, 6 апреля, будет облачно с прояснениями, до +11 °С.
Во вторник столбик термометра поднимется до +13 °С, будет ясно и почти безветренно.
В среду, 8 апреля, ожидается +3…10 °С. В первой половине суток прогнозируют пасмурную погоду и порывистый ветер.
В четверг снова потеплеет: +9…14 °С. Будет солнечно, но ветрено.
А вот пятница, 10 апреля, обещает быть дождливой и холодной — +2…9 °С. Ожидается пасмурная погода, ветер порывами до 13 м/с.
Хорошей недели! Не болейте.
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До середины недели прогнозируют до +14 °С.
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