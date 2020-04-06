Теплая рабочая неделя и похолодание к выходным. Погода в Могилеве

Источник материала: Tut.by

Как же тепло будет в Могилеве на этой неделе! Правда, только до четверга — к выходным снова похолодает. Правда, прогноз долгосрочный, потому в пятницу расскажем вам о погоде на уикенд точнее. Ну, а пока наслаждаемся теплыми деньками, который порывистый ветер не испортит, правда?



Фото: Николай Зайцев, instagram.com/zaicev1/?hl=ru

Сегодня, 6 апреля, будет облачно с прояснениями, до +11 °С.

Во вторник столбик термометра поднимется до +13 °С, будет ясно и почти безветренно.

В среду, 8 апреля, ожидается +3…10 °С. В первой половине суток прогнозируют пасмурную погоду и порывистый ветер.

В четверг снова потеплеет: +9…14 °С. Будет солнечно, но ветрено.

А вот пятница, 10 апреля, обещает быть дождливой и холодной — +2…9 °С. Ожидается пасмурная погода, ветер порывами до 13 м/с.

Хорошей недели! Не болейте.

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