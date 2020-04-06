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Тепло и еще теплее. Погода в Гомеле на неделе
06.04.2020 08:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На предстоящей неделе нас ждет приятная апрельская погода. Порывистый холодный ветер прекратится — и сразу потеплеет,
Отныне с каждым днем будет только теплее. Исключение составит лишь среда.
В понедельник — +11°C и солнечно.
Во вторник до +15°C.
В среду +13°C, солнечно, но снова поднимется северный ветер.
А вот в четверг уже совсем тепло — до +16°C и ясно. Но к вечеру пятницы небо начнет хмуриться, возможно, пройдет, дождь.
Хорошей недели, друзья! И не болейте.
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На предстоящей неделе нас ждет приятная апрельская погода.
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