Тепло и еще теплее. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

На предстоящей неделе нас ждет приятная апрельская погода. Порывистый холодный ветер прекратится — и сразу потеплеет, информирует pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Отныне с каждым днем будет только теплее. Исключение составит лишь среда.

В понедельник — +11°C и солнечно.

Во вторник до +15°C.

В среду +13°C, солнечно, но снова поднимется северный ветер.

А вот в четверг уже совсем тепло — до +16°C и ясно. Но к вечеру пятницы небо начнет хмуриться, возможно, пройдет, дождь.

Хорошей недели, друзья! И не болейте.

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