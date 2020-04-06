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Тепло и еще теплее. Погода в Гомеле на неделе

06.04.2020 08:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На предстоящей неделе нас ждет приятная апрельская погода. Порывистый холодный ветер прекратится — и сразу потеплеет, информирует pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Отныне с каждым днем будет только теплее. Исключение составит лишь среда.

В понедельник — +11°C и солнечно.

Во вторник до +15°C.

В среду +13°C, солнечно, но снова поднимется северный ветер.

А вот в четверг уже совсем тепло — до +16°C и ясно. Но к вечеру пятницы небо начнет хмуриться, возможно, пройдет, дождь.

Хорошей недели, друзья! И не болейте.

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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На предстоящей неделе нас ждет приятная апрельская погода.
 
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