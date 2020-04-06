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До конца следующей недели в Беларуси будут выпускать до 1 млн масок в сутки

06.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

«Мы активно работаем над тем, чтобы обеспечить возросший спрос на маски. Ряд наших предприятий в короткий срок перепрофилировались и мы, кстати, сейчас уже вышли на параметры выпуска масок в сутки – 450-500 тыс. штук. В конце следующей недели мы планируем выйти на 1 млн. И задача ставится, чтобы еще через полторы недели выйти на 2 млн масок в сутки. Поэтому, все те потребности, которые есть в нашем обществе, они будут в полной мере удовлетворены», – сказал Игорь Петришенко.

По его словам, врачи защищены специальными костюмами. «Мы тоже наладили их выпуск в связи с растущим спросом, также соответствующих очков и масок для врачей. Развернуты необходимые базы, лаборатории для тестирования. Мы вышли порядка на 2,5 тыс. проб в сутки и эти параметры на следующей неделе выйдут на 3,5 тыс. Мы сами освоили производство тестов. В день мы производим порядка 700 тестов. То есть у нас необходимые запасы тестов есть и они активно используются для того, чтобы своевременно выявить тех лиц, которые подвержены этому заболеванию», – отметил вице-премьер.

Источник: https://www.belta.by/

 
 
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Об этом заместитель премьер-министра Игорь Петришенко заявил в программе «Главный эфир» на «Беларусь 1».
 
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