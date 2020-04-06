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Курсы валют на 6 апреля

06.04.2020 17:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Доллар и евро подешевели на последних перед выходными торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, российский рубль подорожал.
В итоге на сегодня по Нацбанку установлены такие официальные курсы:

  • Доллар США 2,5846.
  • Евро снизился - 2,7943.
  • Российский рубль - 3,3569 за 100 российских.


 
 
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Доллар и евро подешевели на последних перед выходными торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, российский рубль подорожал. В итоге на сегодня по Нацбанку...
 
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