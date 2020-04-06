|
Курсы валют на 6 апреля
06.04.2020 17:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДоллар и евро подешевели на последних перед выходными торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, российский рубль подорожал.
В итоге на сегодня по Нацбанку установлены такие официальные курсы:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доллар и евро подешевели на последних перед выходными торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, российский рубль подорожал. В итоге на сегодня по Нацбанку...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)