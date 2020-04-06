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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Транспортная инспекция проводит проверку такси и транзитных перевозчиков Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих пассажиров - такие рекомендации дает транспортная инспекция водителям автомобилей такси в разгар вирусных...

Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих пассажиров - такие рекомендации дает транспортная инспекция водителям автомобилей такси в разгар вирусных инфекций. Инспекторы, выполняя свои полномочия, напоминают о необходимости использовать средства индивидуальной защиты и регулярно обрабатывать автомобиль спецсредствами.Также транспортная инспекция проводит проверку водителей, выполняющих транзитные перевозки. Согласно постановлению правительства, они обязаны следовать по кратчайшему маршруту и покинуть Беларусь в течение суток. Для них определены места еды и отдыха - накануне их стало на 6 больше.