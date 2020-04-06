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Транспортная инспекция проводит проверку такси и транзитных перевозчиков
06.04.2020 09:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПозаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих пассажиров - такие рекомендации дает транспортная инспекция водителям автомобилей такси в разгар вирусных инфекций. Инспекторы, выполняя свои полномочия, напоминают о необходимости использовать средства индивидуальной защиты и регулярно обрабатывать автомобиль спецсредствами.
Александр Сирисько, специалист управления транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: "Транспортная инспекция советует также при проведении мероприятий технического, технологического проверочного характера всем водителям менять маски каждые 2 часа, обрабатывать транспортное средство внутри салона, предлагать использовать антисептики для обеззараживания рук пассажиров".
Также транспортная инспекция проводит проверку водителей, выполняющих транзитные перевозки. Согласно постановлению правительства, они обязаны следовать по кратчайшему маршруту и покинуть Беларусь в течение суток. Для них определены места еды и отдыха - накануне их стало на 6 больше.
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Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих пассажиров - такие рекомендации дает транспортная инспекция водителям автомобилей такси в разгар вирусных...
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