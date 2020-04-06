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Служба скорой помощи Гомеля тестирует новую программу

06.04.2020 09:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Служба скорой помощи Гомеля тестирует специальную программу, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать местоположение каждой машины и направлять ее к месту звонка. Программу разработали в университете имени Франциска Скорины. В целом городская станция скорой работает в штатном режиме. Сейчас здесь  50 бригад, в том числе несколько специализированных - педиатрических и интенсивной терапии. С медикаментами проблем нет - их подготовлен двухмесячный запас. Приобретена специальная капсула биологической защиты. Штат сотрудников укомплектован на 100 %.

Ольга Рубанова, заместитель главврача Гомельской городской станции скорой медицинской помощи: "В настоящее время служба скорой помощи работает в штатном режиме. И если даже сравнивать статистику,  то в декабре и январе  было порядка 550-600 выездов в сутки. Если взять март 2019-го, было выездов около 550. А в настоящее время даже на фоне незначительного подъема заболеваемости у нас 490-500 выездов в сутки".

Удалось снизить нагрузку на бригады скорой помощи. В случаях, когда речь идет о неопасных для здоровья ситуациях (таких, как повышенное давление),  к пациентам может выехать персонал поликлиники.

 
Теги: Гомель
 
 
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Служба скорой помощи Гомеля тестирует специальную программу, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать местоположение каждой машины и направлять...
 
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