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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Интервью с медиками, экспертами и жителями Швеции сегодня в проекте "Понятная политика" Швеция - единственная страна ЕС, которая пока не ввела жесткого карантина, а в борьбе с распространением вируса использует так называемые мягкие меры. Насколько...

Швеция - единственная страна ЕС, которая пока не ввела жесткого карантина, а в борьбе с распространением вируса использует так называемые мягкие меры. Насколько эффективно работает такая модель, почему ее сравнивают с белорусской, и что говорят о наших врачах в Стокгольме? Интервью со шведскими медиками, экспертами и простыми жителями - сегодня в очередной серии проекта "Понятная политика" после "Панорамы".