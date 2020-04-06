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Интервью с медиками, экспертами и жителями Швеции сегодня в проекте "Понятная политика"

06.04.2020 09:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Швеция - единственная страна ЕС, которая пока не ввела жесткого карантина, а в борьбе с распространением вируса использует так называемые мягкие меры. Насколько эффективно работает такая модель, почему ее сравнивают с белорусской, и что говорят о наших врачах в Стокгольме? Интервью со шведскими медиками, экспертами и простыми жителями - сегодня в очередной серии проекта "Понятная политика"  после "Панорамы".
 
 
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Швеция - единственная страна ЕС, которая пока не ввела жесткого карантина, а в борьбе с распространением вируса использует так называемые мягкие меры. Насколько...
 
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