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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси стартовала акция "Мы с тобой, ветеран" В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне поздравления получают ветераны. Акция "Мы с тобой, ветеран" стартовала 3 апреля. В эти дни...

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне поздравления получают ветераны. Акция "Мы с тобой, ветеран" стартовала 3 апреля. В эти дни участников военных событий навещают представители местной власти и социальной службы. В Минской области проживает 650 ветеранов, и 11 из них в Несвижском районе. Помимо добрых слов и поздравлений, ветеранам вручают и подарки - продуктовые наборы.Поздравления, подарки, помощь в решении бытовых сложностей - подобные акции стали уже традицией в нашей стране.