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В Беларуси стартовала акция "Мы с тобой, ветеран"

06.04.2020 09:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  поздравления получают ветераны. Акция "Мы с тобой, ветеран" стартовала 3 апреля. В эти дни участников военных событий навещают представители местной власти и социальной службы. В Минской области проживает 650 ветеранов, и 11 из них в Несвижском районе. Помимо добрых слов и поздравлений,  ветеранам вручают и подарки - продуктовые наборы.

Поздравления, подарки, помощь в решении бытовых сложностей - подобные акции стали уже традицией в нашей стране.

 
 
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В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  поздравления получают ветераны. Акция "Мы с тобой, ветеран" стартовала 3 апреля. В эти дни...
 
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