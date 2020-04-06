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В Беларуси стартовала акция "Мы с тобой, ветеран"
06.04.2020 09:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне поздравления получают ветераны. Акция "Мы с тобой, ветеран" стартовала 3 апреля. В эти дни участников военных событий навещают представители местной власти и социальной службы. В Минской области проживает 650 ветеранов, и 11 из них в Несвижском районе. Помимо добрых слов и поздравлений, ветеранам вручают и подарки - продуктовые наборы.
Поздравления, подарки, помощь в решении бытовых сложностей - подобные акции стали уже традицией в нашей стране.
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В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне поздравления получают ветераны. Акция "Мы с тобой, ветеран" стартовала 3 апреля. В эти дни...
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