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Вопросы по наличию товаров и росту цен можно задать представителям Комитета госконтроля
06.04.2020 09:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВопросы по наличию товаров в торговой сети и росту цен можно задать представителям Комитета госконтроля. Горячая телефонная линия организована с 6 по 10 апреля с 10 утра и до полудня. Номер телефона для обращений 8 (017) 327-54-09.
Цель - обеспечить оперативный контроль за ситуацией на потребительском рынке. Жители всех регионов и Минска, в том числе работники предприятий торговли, могут сообщить в контрольное ведомство о фактах значительного повышения цен на товары, а также об их отсутствии в торговой сети.
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Вопросы по наличию товаров в торговой сети и росту цен можно задать представителям Комитета госконтроля. Горячая телефонная линия организована с 6 по 10 апреля с 10...
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