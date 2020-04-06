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В Беларуси увеличилось количество интернет-покупок и безналичных платежей
06.04.2020 10:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелорусы все чаще следуют рекомендациям Нацбанка и переходят на дистанционное банковское обслуживание. Так, спрос на доставку готовой еды через интернет вырос на 30 %, электроники - почти на столько же. Вместе с тем, увеличилось и количество безналичных платежей.
Артур Карпович, директор Ассоциации предприятий онлайн-торговли: "Сегодня доставка товаров зачастую осуществляется бесконтактно. По просьбе потребителей, можно оставить продукты питания, товары непродовольственные, первой необходимости, которые заказаны через интернет-магазин, возле дверей. И проконтролировать курьеру, что действительно именно из этой квартиры, этот потребитель, этот товар забрал".
Вместе с тем, обратная динамика наблюдается у билетных операторов и турагентств. В этих сферах покупки через интернет сократились более чем на 30 %.
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Белорусы все чаще следуют рекомендациям Нацбанка и переходят на дистанционное банковское обслуживание. Так, спрос на доставку готовой еды через интернет вырос на...
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