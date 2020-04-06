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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси увеличилось количество интернет-покупок и безналичных платежей Белорусы все чаще следуют рекомендациям Нацбанка и переходят на дистанционное банковское обслуживание. Так, спрос на доставку готовой еды через интернет вырос на...

Белорусы все чаще следуют рекомендациям Нацбанка и переходят на дистанционное банковское обслуживание. Так, спрос на доставку готовой еды через интернет вырос на 30 %, электроники - почти на столько же. Вместе с тем, увеличилось и количество безналичных платежей.Вместе с тем, обратная динамика наблюдается у билетных операторов и турагентств. В этих сферах покупки через интернет сократились более чем на 30 %.