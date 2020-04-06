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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Проездные билеты в стиле супрематизма появятся в Витебске Это совместный проект местного автопарка и Музея истории Витебского народного художественного училища. Реализовать задумку также помогли студенты-дизайнеры. В...

Это совместный проект местного автопарка и Музея истории Витебского народного художественного училища. Реализовать задумку также помогли студенты-дизайнеры. В основе одна из работ Казимира Малевича. Новые проездные поступят в продажу в мае.А в трамваи и троллейбусы областного центра возвращают компостеры. Это дополнительный способ оплаты проезда. На разовых билетах изображен символ "Славянского базара" - василек.