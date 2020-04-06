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Проездные билеты в стиле супрематизма появятся в Витебске

06.04.2020 10:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Это совместный проект местного автопарка и Музея истории Витебского народного художественного училища. Реализовать задумку также помогли студенты-дизайнеры. В основе одна из работ Казимира Малевича. Новые проездные поступят в продажу в мае. 

Андрей Духовников, директор Витебского центра современного искусства: "Это такой, знаете ли, раритет. Там есть картина Малевича очень известная. И при желании там можно букву А рассмотреть. Главная идея 2020 года - это празднование 100-летия УНОВИСа. Очень много мероприятий проводится, очень много выставок, самых разных проектов".

А в трамваи и троллейбусы областного центра возвращают компостеры. Это дополнительный способ оплаты проезда. На разовых билетах изображен символ "Славянского базара" - василек.

 
 
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Это совместный проект местного автопарка и Музея истории Витебского народного художественного училища. Реализовать задумку также помогли студенты-дизайнеры. В...
 
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