Наконец-то настоящая весна. Погода в Гродно на неделе

Источник материала: Tut.by

Наконец-то весна! На этой неделе в Гродно будет очень тепло и практически без осадков. Правда, немного ветрено, обещает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник солнечно, слабый ветер. Воздух прогреется до +15 °С.

Во вторник днем ясно и ветрено. Вечером — небольшая облачность. Днем — +16…18 °С.

В среду утром облачно с прояснениями, все остальное время — ясно. Станет прохладнее. Днем — до +13 °С.

В четверг — переменная облачность. Без осадков. Днем — сильный ветер и до +18 °С.

В пятницу пойдут дожди и станет холоднее. Днем будет до +10 °С и ветрено.

Хорошей недели — и оставайтесь дома!

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