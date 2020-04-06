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В Витебске появились оригинальные таблички против выгула собак возле школ

06.04.2020 09:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Первомайском районе города появились оригинальные таблички против выгула собак возле школ, пишут «Витебские вести».


Старшеклассники убрали территорию возле всех школ в Первомайском районе и установили эти таблички. На них изображен присевший пес, у которого на боках надписи на белорусском и русском языках: «Не трэба!» и «Не надо!».

Территория школ, где проводятся различные мероприятия, уроки физкультуры на стадионе, — не место для выгула собак. Она должна быть чистой.

В планах — установка подобных табличек в детских садах. Хотя они и закрыты для посторонних, но симпатичный пес будет служить для воспитания детей и взрослых.

 
 
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Территория школ, где проводятся различные мероприятия, уроки физкультуры на стадионе, - не место для выгула собак. Она должна быть чистой.
 
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