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В Витебске появились оригинальные таблички против выгула собак возле школ
06.04.2020 09:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Первомайском районе города появились оригинальные таблички против выгула собак возле школ,
Старшеклассники убрали территорию возле всех школ в Первомайском районе и установили эти таблички. На них изображен присевший пес, у которого на боках надписи на белорусском и русском языках: «Не трэба!» и «Не надо!».
Территория школ, где проводятся различные мероприятия, уроки физкультуры на стадионе, — не место для выгула собак. Она должна быть чистой.
В планах — установка подобных табличек в детских садах. Хотя они и закрыты для посторонних, но симпатичный пес будет служить для воспитания детей и взрослых.
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Территория школ, где проводятся различные мероприятия, уроки физкультуры на стадионе, - не место для выгула собак. Она должна быть чистой.
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