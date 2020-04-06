На двух бывших заместителей прокуроров в Минске возбуждено уголовное дело по «наркотической» статье

Источник материала: Tut.by

В отношении двух бывших заместителей прокуроров в Минске возбуждено уголовное дело по ст. 328 УК Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Комитет государственной безопасности возбудил и расследует уголовное дело в отношении двух бывших заместителей прокуроров Советского и Ленинского районов Минска, которым инкриминирован незаконный оборот наркотических средств без цели сбыта по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

К подозреваемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Указанные работники уволены из органов прокуратуры.

Часть 1 статьи 328 (Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов) наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.