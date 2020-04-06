ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На двух бывших заместителей прокуроров в Минске возбуждено уголовное дело по «наркотической» статье

06.04.2020 10:38 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В отношении двух бывших заместителей прокуроров в Минске возбуждено уголовное дело по ст. 328 УК Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Комитет государственной безопасности возбудил и расследует уголовное дело в отношении двух бывших заместителей прокуроров Советского и Ленинского районов Минска, которым инкриминирован незаконный оборот наркотических средств без цели сбыта по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

К подозреваемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Указанные работники уволены из органов прокуратуры.

Часть 1 статьи 328 (Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов) наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К подозреваемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Указанные работники уволены из органов прокуратуры.
 
Новости дня
Новости общества
 
Наконец-то настоящая весна. Погода в Гродно на неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
06.04.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика