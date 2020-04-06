С 6 апреля на время репетиций парада ограничат движение транспорта по проспекту Машерова

Источник материала: Tut.by

На время проведения тренировок к параду с 6 апреля ограничат движение транспорта по проспекту Машерова, общественный транспорт изменит маршрут. Подробности сообщает Минсктранс.

Движение всех видов транспорта ограничат по проспекту Машерова — на участке от улицы Даумана до проспекта Победителей. Дорога будет закрыта с 21.00 до 23.00 в те дни, когда сводная рота почетного караула будет проводить тренировку к параду — 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 апреля 2020 года.

Изменят свой маршрут автобусы № 29, 44, 136, они пойдут в прямом направлении по проспекту Машерова, улице Даумана, Старовиленскому тракту, улицам Нововиленская, Орловская и дальше по маршрутам. Остановки сделают в таких точках: «Нововиленская» и «Выставочный комплекс». Обратно автобусы пойдут по проспекту Победителей, улицам Немига, М. Богдановича, проспекту Машерова — с остановками «Гостиница «Юбилейная» и «станция метро Немига».