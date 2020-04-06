ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Весна сходит с ума. На неделе до +23 °С, а в воскресенье возможен снег

06.04.2020 11:40 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Погоду на этой неделе можно уже точно назвать генеральной репетицией весны — взбалмошной и изменчивой. Об этом TUT.BY сообщил Белгидромет Минприроды.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

7 апреля, во вторник, ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −3…+3 °С, в южных районах местами до -5 °С, максимальная днем +15…21 °С, по юго-западу страны воздух может прогреваться до +23 °С.

8 апреля, в среду, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром местами по северо-востоку небольшой дождь. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью 0…+7 °С, днем +13…19 °С, по юго-западу +20…22 °С.

9 апреля, в четверг, сохранится влияние области повышенного атмосферного давления и во многих районах обойдется еще без осадков, только днем с Балтийского моря на северо-запад страны переместится атмосферный фронт, здесь увеличится облачность и пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный, в дневные часы порывистый. Температура воздуха ночью 0…+6 °С, местами до -2 °С, днем +17…23 °С, по северу-западу в облаках прохладнее +14…16 °С.

Но такая замечательная погода будет недолго. Уже в пятницу, 10 апреля, погодные условия начнет формировать холодный атмосферный фронт, который оттеснит очень теплый воздух за пределы нашей страны. Фронтальный раздел дождей принесет немного, лишь местами по стране пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в низких местах и вблизи водоемов могут сгущаться слабые туманы. Юго-западный ветер сменится на северо-западный, ночью будет слабый, днем — порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2…9 °С, максимальная днем +7…13 °С, по юго-западу на пару градусов теплее.

По предварительному прогнозу, в предстоящие выходные ожидается прохладная погода. В воскресенье по северу Беларуси вновь может наблюдаться небольшой снег.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительному прогнозу, в предстоящие выходные ожидается прохладная погода. В воскресенье по северу Беларуси вновь может наблюдаться небольшой снег.
 
Новости дня
Новости общества
 
Мужчина, который «подошел познакомиться» к женщине с заведенной бензопилой, получил 4 года колонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
06.04.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика