График плановых работ (с отключением электричества) в населённых пунктах Пинского района 15-16 апреля
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Источник материала:
Полесская правда
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С целью реализации комплексного плана мероприятий по ускоренному социально-экономическому развитию Пинского района и проекта «Автоматизация электрических сетей 10 кВ Пинского сельского РЭС», а также оперативного управления и сокращения времени перерыва в электроснабжении в определенные дни и часы в некоторых населенных пунктах Пинского района будет отсутствовать электрическая энергия.
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском сельском РЭС,
15 и 16 апреля электроэнергия будет отключена:
15 апреля:
9.00 – 16.00 – деревня Пинковичи (улицы Центральная, Калиновая, Полесская, Крайняя, Цветочная, Новоселов, Лунная, Пинская, Малиновая, Телефонная, Абрикосовая, Октябрьская, Некрашевича, Юная, Добрая, Мелиоративная, Майская, Красивая, Оснежицкая, переулки Зеленый, Вишневый, Короткий);
9.00 – 16.00 – деревня Высокое (улицы Железнодорожная, Светлая, Октябрьская, Центральная, Васильковая, Степная, Луговая, Березовая, Полевая, переулки Тихий, Луговой).
16 апреля:
9.00 – 16.00 – деревня Семеховичи.
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