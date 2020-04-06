График плановых работ (с отключением электричества) в населённых пунктах Пинского района 15-16 апреля

Источник материала: Полесская правда



С целью реализации комплексного плана мероприятий по ускоренному социально-экономическому развитию Пинского района и проекта «Автоматизация электрических сетей 10 кВ Пинского сельского РЭС», а также оперативного управления и сокращения времени перерыва в электроснабжении в определенные дни и часы в некоторых населенных пунктах Пинского района будет отсутствовать электрическая энергия.

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском сельском РЭС, 15 и 16 апреля электроэнергия будет отключена:

15 апреля:

9.00 – 16.00 – деревня Пинковичи (улицы Центральная, Калиновая, Полесская, Крайняя, Цветочная, Новоселов, Лунная, Пинская, Малиновая, Телефонная, Абрикосовая, Октябрьская, Некрашевича, Юная, Добрая, Мелиоративная, Майская, Красивая, Оснежицкая, переулки Зеленый, Вишневый, Короткий);

9.00 – 16.00 – деревня Высокое (улицы Железнодорожная, Светлая, Октябрьская, Центральная, Васильковая, Степная, Луговая, Березовая, Полевая, переулки Тихий, Луговой).

16 апреля: