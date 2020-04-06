Жительницу Слуцка, пропавшую месяц назад, нашли убитой. Подозреваемый - 19-летний парень

Источник материала: Tut.by

Милиция обнаружила тело жительницы Слуцка, пропавшей около месяца назад. В ее убийстве подозревают 19-летнего парня. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.





43-летняя жительница Слуцка пропала еще в начале марта. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело, отрабатывались различные версии ее пропажи.

Вечером 5 апреля на женщину нашли мертвой на территории Слуцкого района: тело было закопано в постройке на территории одного из домовладений. Здесь же был задержан подозреваемый в убийстве: им оказался 19-летний житель Слуцкого района.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.