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Жительницу Слуцка, пропавшую месяц назад, нашли убитой. Подозреваемый - 19-летний парень

06.04.2020 15:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция обнаружила тело жительницы Слуцка, пропавшей около месяца назад. В ее убийстве подозревают 19-летнего парня. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.


43-летняя жительница Слуцка пропала еще в начале марта. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело, отрабатывались различные версии ее пропажи.

Вечером 5 апреля на женщину нашли мертвой на территории Слуцкого района: тело было закопано в постройке на территории одного из домовладений. Здесь же был задержан подозреваемый в убийстве: им оказался 19-летний житель Слуцкого района.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.

 
 
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Вечером 5 апреля на женщину нашли мертвой на территории Слуцкого района: тело было закопано в постройке на территории одного из домовладений. Здесь же был задержан...
 
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