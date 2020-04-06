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Жительницу Слуцка, пропавшую месяц назад, нашли убитой. Подозреваемый - 19-летний парень
06.04.2020 15:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция обнаружила тело жительницы Слуцка, пропавшей около месяца назад. В ее убийстве подозревают 19-летнего парня. Об этом
43-летняя жительница Слуцка пропала еще в начале марта. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело, отрабатывались различные версии ее пропажи.
Вечером 5 апреля на женщину нашли мертвой на территории Слуцкого района: тело было закопано в постройке на территории одного из домовладений. Здесь же был задержан подозреваемый в убийстве: им оказался 19-летний житель Слуцкого района.
Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.
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Вечером 5 апреля на женщину нашли мертвой на территории Слуцкого района: тело было закопано в постройке на территории одного из домовладений. Здесь же был задержан...
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