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Электросамокаты, скутеры, сегвеи и моноколеса опять в городе

06.04.2020 15:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сезон открыт - этому способствуют и погодные условия. С каждым днем по улицам Минска колесит все больше экодевайсов. Столичные инструкторы по езде на электротранспорте советуют пройти повторный короткий курс обучения для тех, кто не пользовался своим гаджетом зимой, чтобы обкатать электроприбор и избежать столкновений и травм. И все же самое главное правило безопасности - соблюдение скоростного режима. Некоторые электрогаджеты могут разгоняться до пятидесяти километров в час. Однако оптимальная скорость для движения по городу - не более двадцати пяти.

 
Теги: Минск
 
 
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Сезон открыт - этому способствуют и погодные условия. С каждым днем по улицам Минска колесит все больше экодевайсов. Столичные инструкторы по езде на...
 
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