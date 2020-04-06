|
Прогноз погоды на 7 апреля
06.04.2020 15:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСиноптическая ситуация в Беларуси: погоду будет определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. 7 апреля (вторник) опасных метеорологических явлений не ожидается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду будет определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. 7...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)