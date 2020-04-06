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«В сезон много летают. В этом году первый был». Что говорят местные о падении парапланериста под Гродно

06.04.2020 15:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером в минувшее воскресенье в озере Бросты, что недалеко от Гродно, утонул парапланерист — скорее всего, 48-летний мужчина не справился с управлением мотопарапланом и рухнул в воду. Выбраться из водоема он не смог. Сейчас на месте происшествия работают следователи, эксперты и представители Департамента авиации Министерства транспорта и коммуникаций.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Озеро Бросты — в нескольких километрах от Гродно. Водоем арендует «Гродненская птицефабрика». Здесь можно снять беседки или порыбачить. Правда, в понедельник в первую половину дня около озера рыбачил один мужчина. Он говорит, что над водоемом в сезон часто летают парапланеристы. О трагедии, которая произошла 5 апреля, знает.

 — Сторож, которые охраняет озеро, рассказал, что мужчина летал, все было, как обычно, а потом рухнул. Не знаю, кто вызывал спасателей. Упавшего накрыло куполом. Да и параплан тяжелый — сразу, наверняка, потянул вниз. Я сам аварию не видел, приехал только сегодня на озеро порыбачить.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Около одной из беседок — следователи и эксперты. На земле — параплан, парашют и шлем.

Специалистам еще предстоит установить модель и производителя летального аппарата, узнать, был ли исправен двигатель мотопараплана. Пока он не заводится: несколько раз попытались запустить, но ничего не получилось.



Трагедия произошла примерно в 19.50 вечером в минувшее воскресенье. На место происшествия сразу же приехали спасатели. К сожалению, парапланериста спасти не удалось.

В Бростах говорят, что в летний сезон над озером часто летают мотопарапланеристы.

— Особенно по вечерам сюда приезжает много людей. Эти места считаются туристическими. Летают и над деревней, и над озером. В прошлом году в сезон здесь много было парапланеристов, а в этом году, наверное, этот человек, первым здесь и полетел — и такая трагедия. Раньше аварий не было, — говорит один из местных жителей.


По данным местного портала hrodna.life, погибший парапланерист не был новичком — летал давно и профессионально. У него осталась жена и дети.

По факту нарушения правил безопасности движения, эксплуатации воздушного транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека, Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 314 УК.

Назначены экспертизы, в том числе для установления технического состояния двигателя мотопараплана, допрошены свидетели. Исследуется, были ли соблюдены требования нормативных актов по вопросам организации и проведения полетов.


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Теги: Гродно
 
 
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Вечером в минувшее воскресенье в озере Бросты утонул парапланерист - предварительно, 48-летний мужчина не справился с управлением мотопарапланом и рухнул в воду.
 
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