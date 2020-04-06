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В Борисове усилили ежедневную санобработку общественного транспорта

06.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

На специализированное моечное отделение транспорта, которое расположено на территории автопарка №3 города Борисова, заезжает автобус. Часть бригады уборщиков подвижного состава начинает приводить в порядок его салон. Затем в него заходит человек с распылителем в защитном костюме и маске, производит аэрозольную обработку дезинфицирующими веществами. Дальше автобус уходит под большие и высокие щетки, которые смывают грязь с его корпуса… Все автобусы, возвращающиеся с линии, в обязательном порядке ежедневно подвергаются такой обработке.

Как рассказал директор борисовского автопарка №3 Александр Слаек, подобное обслуживание общественного транспорта в Борисове делали всегда, но сейчас дозировка дезинфицирующих средств при обработке салонов была значительно увеличена.

В сухую уборку входит подметание салона, в мокрую – помывка его пола и протирание мест, соприкасающихся с пассажирами. Это все поручни, сиденья и двери, в том числе и место водителя, – уточняет директор. – При аэрозольной обработке используем специальные дезинфицирующие вещества, сертифицированные Республиканским центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Кроме этого, во многих местах транспортного парка, а также на автовокзале и диспетчерских пунктах наших маршрутов, где наблюдается наибольшее скопление работников (в комнатах отдыха, в цехах, в санузлах, в коридорах), установлены специальные дозаторы с антисептиком для рук.

Моют и обрабатывают автобусы в две смены: с 10:00 до 15:00 и с 15:00 до 2:00. На участке мойки транспорта в общей сложности трудятся 6 человек. Если автобус за день выходит на линию дважды, он, соответственно, два раза подвергается полной обработке.

Все автобусы, находящиеся на маршрутной сети, ежедневно подвергаются тщательной обработке дезсредствами, – говорит генеральный директор ОАО «Миноблавтотранс» Владимир Федорович. – Ни один механик не выпустит машину на линию, пока она не пройдет эту процедуру. Автобусы моются снаружи, производится сухая и влажная уборка салона, а затем – обработка дезредствами. У всех мойщиков есть специальные защитные костюмы с водоотталкивающим эффектом, в автопарках в достаточном количестве имеются дезинфицирующие средства. Мы и раньше большое внимание уделяли обработке автобусов, старались сделать так, чтобы пассажирам было приятно в них ездить. Сейчас усилили контроль.

Перед выходом в рейс все водители проходят медосмотр. У них измеряют давление, температуру, проверяют на алкоголь. Те же действия производятся и по окончании смены. Все водители и кондукторы обеспечены дезсредствами, масками и перчатками. В салонах автобусов также имеются дезсредства, которыми могут воспользоваться пассажиры.

Автопарком Борисова закуплены марлевые повязки и перчатки для работников автовокзала, кондукторов и водителей пригородных автобусов.

Источник: https://www.mlyn.by/

 
 
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Кондукторам и водителям пригородных автобусов Борисова выдали перчатки и маски.
 
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