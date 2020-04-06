В Пинске единовременную материальную помощь к 75-летию Победы получат 328 человек

Источник материала: Полесская правда

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2019 года № 491 с 1 апреля 2020 года управлением по труду, занятости и социальной защите Пинского горисполкома производятся выплаты единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, пострадавшим от последствий войны.

В связи с празднованием 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне эту помощь получат 328 жителей города Пинска. Среди них – 52 ветерана Великой Отечественной войны, 276 бывших узников концлагерей, тюрем и гетто, другие пострадавшие от последствий войны.