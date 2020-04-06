ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Пинске единовременную материальную помощь к 75-летию Победы получат 328 человек

06.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

В Пинске единовременную материальную помощь к 75-летию Победы получат 328 человекВ соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2019 года № 491 с 1 апреля 2020 года управлением по труду, занятости и социальной защите Пинского горисполкома производятся выплаты единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, пострадавшим от последствий войны.

В связи с празднованием 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне эту помощь получат 328 жителей города Пинска. Среди них – 52 ветерана Великой Отечественной войны, 276 бывших узников концлагерей, тюрем и гетто, другие пострадавшие от последствий войны.

По состоянию на 4 апреля материальную помощь уже получили 306 человек, сообщает официальный сайт Пинского горисполкома. 

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Украина вводит дополнительные ограничения на въезд в страну
4 апреля в Молотковичскую больницу Пинского района поступило 7 пациентов, контактировавших с зараженным COVID-19 »
Новости дня
Новости общества
 
Могилевская городская спортивная школа продолжает работу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика