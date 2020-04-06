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Какие улицы Борисова обновят и благоустроят до конца года?

06.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Кроме этого, как сообщили журналисту «А» в УКС Борисовского района, продолжается и реконструкция улицы Гагарина: проезжая часть будет расширена до шести полос, появится велодорожка, обновится и тротуар. На перекрестке улиц Максима Горького и Гагарина будет построен второй в городе пешеходный переход: работы уже начались.

Движение транспорта по обеим улицам будет организовано согласно временной схеме организации дорожного движения. В УКС сообщили, что ограничение движения по улице Гагарина возможно в конце апреля.

Ремонт проезжих частей обеих дорог планируется завершить в декабре текущего года.

Наш корр.

 
 
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Сегодня на улице Ватутина в Борисове перекрыли движение: здесь началась реконструкция дороги. Улица станет более широкой: здесь планируется организация...
 
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