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МАРТ открыл горячую телефонную линию
06.04.2020 17:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПо вопросам наличия товаров на полках магазинов, которые пользуются сейчас повышенным спросом у покупателей, и цен на них Министерство антимонопольного регулирования и торговли открыло горячую телефонную линию. Только за первый день работы, 2 апреля, принято до 200 звонков. Сегодня уже вдвое больше. Лидеры по жалобам на увеличение стоимости - имбирь, лимоны и чеснок. Рост от 30 до 70 процентов. По каждому факту проводится проверка.
Для защиты потребителей и доступности продуктов для них с апреля в Беларуси введено ограничение на рост цен от производителей и поставщиков товаров и услуг - не более чем на полпроцента в месяц. Это решение касается государственных и частных предприятий. А также запрещено вывозить из страны на экспорт гречку, лук репчатый и чеснок.
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По вопросам наличия товаров на полках магазинов, которые пользуются сейчас повышенным спросом у покупателей, и цен на них Министерство антимонопольного...
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